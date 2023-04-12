ЦРУ: Путін все ще думає, що може перемогти Україну

Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що російський президент вважає, що може перемолоти Україну і Захід й "несерйозно ставиться до переговорів" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Білл Бернс, виступаючи в Університеті Райс вперше з моменту витоку секретних документів, зазначив, що саме "прогрес України на полі бою, швидше за все, визначатиме перспективи дипломатії" для припинення конфлікту. Бернс також підкреслив важливість запланованого наступу України, заявивши, що "багато чого поставлено на карту в найближчі місяці".

"Замість того, щоб відступити, він подвоїв темп", - сказав Бернс про Путіна.

Директор ЦРУ відзначив, що ситуація на Донбасі, як йдеться в одному з розвідувальних документів, заганяє Росію в глухий кут.

"Російська кампанія виснаження на Донбасі, ймовірно, наближається до глухого кута, що перешкоджає досягненню мети Москви - захопити весь регіон у 2023 році", - йдеться в одному з документів.

Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією, в той час, коли витік секретних документів ставить під сумнів бачення конфлікту адміністрацією.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки та оборони сумніваються у достовірності інформації про те, що Україна змінила військові плани через "злив" секретних документів США.