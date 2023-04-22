Чтоб завершить войну в этом году: в МИД заявили о необходимости в 10 раз больше военной помощи для Украины

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы окончить войну в 2023 году. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", – написал дипломат.

Он призвал партнеров Украины перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставку оружия.

При этом в эфире "Першого" Мельник напомнил, что, по словам министра обороны США Ллойда Остина, в целом страны-участники "Рамштайна" предоставили Украине военную помощь на 55 млрд долларов.

"Большая якобы цифра. Но если сравнить эту войну со Второй мировой войной, а, к сожалению, параллелей становится все больше, то тогда, только если взять ленд-лиз американского правительства, было предоставлено в ценах 1940-х годов пособия более чем на 50 млрд долларов. В нынешних ценах это где-то 700-800 млрд долларов", – высказался замглавы МИД.