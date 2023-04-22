Щоб завершити війну цьогоріч: у МЗС заявили про необхідність у 10 разів більше військової допомоги для України

Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб закінчити війну в 2023 році. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", – написав дипломат.

Він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на постачання зброї.

При цьому в ефірі "Першого" Мельник нагадав, що, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, загалом країни-учасники "Рамштайну" надали Україні військову допомогу на 55 млрд доларів.

"Велика нібито цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою війною, а, на жаль, паралелей стає все більше, то тоді, лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано у цінах 1940-их років допомоги на понад 50 млрд доларів. У теперішніх цінах це десь 700-800 млрд доларів", – висловився заступник голови МЗС.