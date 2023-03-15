Данилов об атаке российского истребителя на беспилотник США над Черным морем: Путин идет ва-банк

Инцидент над Черным морем с американским беспилотником свидетельствует о том, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готов к расширению зоны конфликта и идет ва-банк.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", – отметил он.

Напомним, американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 затонул во вторник в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хеккера, беспилотный самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и задет российским истребителем.

Об инциденте проинформировали и президента США Джозефа Байдена.

Государственный департамент США уже вызвал посла РФ Анатолия Антонова в связи с данным инцидентом.