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Россия вопреки обязательствам продолжает программу наступательного биологического оружия, – Госдеп США
США считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия вопреки своим обязательствам по Конвенции о биологическом оружии. Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.
Также он отметил, что Кремль на протяжении многих лет распространял ложные заявления о биологическом оружии, чтобы посеять недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям здравоохранения, противодействующим биологическим угрозам.
В частности, Россия создала кампанию по дезинформации о "лабораториях биологического оружия в Украине", что стало одной из многих неудачных попыток страны-агрессора оправдать войну. Для распространения фейков россияне привлекли свои пропагандистские СМИ, связанные с разведкой интернет-ресурсы, парламент, а также псевдоэкспертов.
"У России есть история обвинений других в том, что делает она сама, и ее недавние претензии к Украине относительно биологического оружия – не исключение", – высказался Прайс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о биолабораториях в Украине на многих уровнях. В частности, в прошлом году страна-агрессор подавала в Совбез ООН проект резолюции по созданию комиссии для расследования работы таких "учреждений". Однако документ поддержали только сама Россия и Китай.