ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Россия вопреки обязательствам продолжает программу наступательного биологического оружия, – Госдеп США

Нед Прайс, Госдеп США
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: скриншот / state.gov

США считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия вопреки своим обязательствам по Конвенции о биологическом оружии. Об этом заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Также он отметил, что Кремль на протяжении многих лет распространял ложные заявления о биологическом оружии, чтобы посеять недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям здравоохранения, противодействующим биологическим угрозам.

В частности, Россия создала кампанию по дезинформации о "лабораториях биологического оружия в Украине", что стало одной из многих неудачных попыток страны-агрессора оправдать войну. Для распространения фейков россияне привлекли свои пропагандистские СМИ, связанные с разведкой интернет-ресурсы, парламент, а также псевдоэкспертов.

"У России есть история обвинений других в том, что делает она сама, и ее недавние претензии к Украине относительно биологического оружия – не исключение", – высказался Прайс.

Напомним, что российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о биолабораториях в Украине на многих уровнях. В частности, в прошлом году страна-агрессор подавала в Совбез ООН проект резолюции по созданию комиссии для расследования работы таких "учреждений". Однако документ поддержали только сама Россия и Китай.