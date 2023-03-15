Росія попри зобовʼязання продовжує програму наступальної біологічної зброї, – Держдеп США

США вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї всупереч своїм зобов'язанням за Конвенцією про біологічну зброю. Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

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Також він зазначив, що Кремль протягом багатьох років поширював неправдиві заяви про біологічну зброю, щоби посіяти недовіру до мирних глобальних зусиль та установ охорони здоров’я, які протидіють біологічним загрозам.

Зокрема, Росія створила кампанію з дезінформації про "лабораторії біологічної зброї в Україні", що стало однією з багатьох невдалих спроб країни-агресорки виправдати війну. Для поширення фейків росіяни залучили свої пропагандистські засоби масової інформації, пов’язані з розвідкою інтернет-ресурси, парламент, а також псевдоекспертів.

"Росія має історію звинувачень інших у тому, що робить вона сама, і її нещодавні претензії до України щодо біологічної зброї — не виняток", – висловився Прайс.

Нагадаємо, що російська пропаганда неодноразово поширювала фейки про "біолабораторії в Україні" на багатьох рівнях. Зокрема, торік країна-агресорка подавала в Раду безпеки ООН проєкт резолюції щодо створення комісії для розслідування роботи таких "установ". Однак документ підтримали лише сама Росія та Китай.