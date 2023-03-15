Данілов про атаку російського винищувача на безпілотник США над Чорним морем: Путін йде ва-банк

Інцидент над Чорним морем з американським безпілотником свідчить про те, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін готовий до розширення зони конфлікту і йде ва-банк.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - зазначив він.

Нагадаємо, американський безпілотний літальний апарат MQ-9 затонув у вівторок у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами. За словами командувача ВПС США в Європі та Африці Джеймса Хеккера, безпілотний літак MQ-9 виконував звичні операції в міжнародному повітряному просторі, коли був перехоплений і зачеплений російським винищувачем.

Про інцидент поінформували і президента США Джозефа Байдена.

Державний департамент США вже викликав посла РФ Анатолія Антонова у зв'язку із цим інцидентом.