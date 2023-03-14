Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем - ВС США

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 затонул во вторник в Черном море после попытки перехвата российскими истребителями, сообщает Европейское командование Вооруженных сил США.

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Отмечается, что 14 марта два российских самолета Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный" перехват разведывательного беспилотника ВВС США, который действовал в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 по центрально-европейскому времени (то есть 8:03 по Киеву) один из Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить беспилотник в международных водах.

"Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности, кроме того что был опасным и непрофессиональным", - указывают американские военные.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хеккера, беспилотный самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и задет российским истребителем. Он также отметил, что такие действия российских военных едва не привело к падению обоих воздушных судов.

При этом он заявил, что самолеты США и их союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве, и призвал россиян вести себя профессионально и безопасно.

"Этот инцидент укладывается в паттерн опасных действий российских пилотов при взаимодействии с самолетами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем. Эти агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации", - резюмировали в командовании.

Там подчеркивают, что американская военная авиация регулярно совершает полеты по всей Европе над суверенной территорией государств и в международном воздушном пространстве в соответствии с законодательством принимающей страны и международными законами, что призвано укреплять коллективную европейскую оборону и безопасность.

В свою очередь, как сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, об инциденте проинформировали и президента США Джозефа Байдена, передает The Hill.

Он заявил, что российские самолеты нередко перехватывают американские над Черным морем, и даже в последние недели были и другие перехваты. Однако этот случай, по словам Кирби, заслуживает внимания из-за степени своей опасности и непрофессиональности при том, что MQ-9 не представлял никакой угрозы.

При этом Государственный департамент США уже вызвал посла РФ Анатолия Антонова в связи с данным инцидентом. Об этом, как передает Reuters, сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

По его словам, посол США в Москве Линн Трэйси уже передала Министерству иностранных дел РФ соответствующее послание, а официальные лица США проинформировали о произошедшем союзников и партнеров.

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ заявили, что утром во вторник над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника "в направлении границы РФ".

Он якобы летел с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции". В ведомстве утверждают, что доводили эти ограничения до всех пользователей международного воздушного пространства.

При этом российские военные говорят, что MQ-9 около 9:30 (очевидно, по московскому времени, использующемуся на оккупированных РФ территориях - Delo.ua) "перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью в результате резкого маневрирования": российские истребители бортовое вооружение якобы не применяли и с БПЛА в контакт не вступали.