Дания предоставит Украине $8,75 млн на борьбу с коррупцией

Дания выделит Украине 60 млн датских крон ($8,75 млн) в качестве поддержки борьбы с коррупцией в рамках антикоррупционной программы ЕС (EUACI).

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании.

Отмечается, что ЕС внесет свой вклад в будущую фазу программы на сумму более 70 млн датских крон, в то время как Дания - почти 60 млн датских крон.

В ходе визита в Украину глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о поддержке третьего этапа программы.

Он отметил, что еще до незаконного вторжения России Украина добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и даже пока страна находится в состоянии войны, ей удалось продолжить положительное развитие.

"Но есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о ЕС очень важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей", - приводит слова Расмуссена пресс-служба МИД.

В ведомстве сообщили, что Расмуссен предоставил информацию о поддержке Данией антикоррупционной программы ЕС на встрече в пятницу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Коллеги встретились в украинском Николаеве, за восстановление которого на Данию возложена особая ответственность.

Встреча в Николаеве. Фото: Официальный сайт программы EUACI

Среди прочего они обсудили, как Дания и Украина могут дальше развивать сотрудничество в отношении Николаева, а также как Дания может продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"В самом начале мы сформулировали общее видение с мэром, которым руководствуемся с тех пор: создать лучшие практики восстановления с соблюдением принципов добродетели, подотчетности и прозрачности. И мы добились значительных успехов, уменьшаем пробелы для коррупции и создаем больше прозрачности. Не в последнюю очередь благодаря решительной поддержке со стороны Николаевского городского головы и моей замечательной команде EUACI", – отметил руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI) Аллан Паг Кристенсен.

Напомним, начиная с 2016 года, Дания возглавляет антикоррупционную программу ЕС в Украине (EUACI).

Кроме того, эта программа также направлена на содействие открытости и честности в восстановлении Николаева посредством тесного сотрудничества с мэром и его командой. Планируется разработать лучшие практики реконструкции Николаева, которые можно использовать в других городах Украины. На восстановление Николаевской области, как отмечают в Мининфраструктуры, Дания в 2023 году выделила более $100 млн. Ранее страна взяла шефство над восстановлением этого региона.

Помощь от Дании

Дания оказывает Украине, в частности военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии.

В декабре 2023 года премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь на €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

По данным Министерства экономики Украины, общий объем военной помощи, предоставленной Копенгагеном с начала войны, составляет около $3 млрд.

24 января стало известно, что Дания выделяет 91 миллион датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и ИТ-отрасли Украины.