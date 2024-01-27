Данія надасть Україні $8,75 млн на боротьбу з корупцією

Данія виділить Україні 60 млн данських крон ($8,75 млн) в якості підтримки боротьби з корупцією в рамках антикорупційної програми ЄС (EUACI).

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство закордонних справ Данії.

Зазначається, що ЄС зробить свій внесок у майбутню фазу програми на суму понад 70 млн датських крон, в той час як Данія - майже 60 млн данських крон.

В ході візиту в Україну голова МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про підтримку третього етапу програми.

Він зазначив, що ще до незаконного вторгнення Росії Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією, і навіть поки країна перебуває в стані війни, їй вдалося продовжити позитивний розвиток.

"Але є ще області, які можна покращити, і для мрії України про ЄС дуже важливо, щоб ми допомогли їй досягти своєї мети", - наводить слова Расмуссена пресслужба МЗС.

У відомстві повідомили, що Расмуссен надав інформацію щодо підтримки Данією антикорупційної програми ЄС на зустрічі у п'ятницю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Колеги зустрілися в українському Миколаєві, за відновлення якого на Данію покладено особливу відповідальність.

Зустріч у Миколаєві. Фото: Офіційний сайт програми EUACI

Серед іншого, вони обговорили, як Данія та Україна можуть далі розвивати співпрацю щодо Миколаєва, а також як Данія може продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"На самому початку ми сформулювали спільне бачення з мером, яким керуємося відтоді: створити найкращі практики відбудови з дотриманням принципів доброчесності, підзвітності та прозорості. І ми досягли значних успіхів, зменшуємо прогалини для корупції та створюємо більше прозорості. Не в останню чергу завдяки рішучій підтримці з боку Миколаївського міського голови та моїй чудовій команді EUACI", - зазначив керівник Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) Аллан Паг Крістенсен.

Нагадаємо, починаючи з 2016 року Данія очолює антикорупційну програму ЄС в Україні (EUACI).

Крім іншого, ця програма також спрямована на сприяння відкритості та чесності у відновленні Миколаєва за допомогою тісної співпраці з мером та його командою. Планується розробити найкращі практики реконструкції Миколаєва, які можна буде використати в інших містах України. На відновлення Миколаївщини, як зазначають у Мінінфраструктури, Данія у 2023 році виділила понад $100 млн. Раніше країна взяла шефство над відбудовою цього регіону.

Допомога від Данії

Данія надає Україні, зокрема, військову та фінансову підтримку для протистояння російській агресії.

У грудні 2023 року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько $3 млрд.

24 січня стало відомо, що Данія виділяє 91 мільйон датських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та ІТ-галузі України.