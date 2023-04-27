Дело декларирования. ВАКС освободил от уголовной ответственности депутата от "Слуги народа", – СМИ

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности народного депутата от фракции "Слуга народа" Маргариту Шол, которую обвиняли в недостоверном декларировании. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник и пресс-службу суда.

В ВАКС, где не указывают имя фигуранта дела, отметили, что коллегия судей удовлетворила ходатайство об освобождении народного депутата IX созыва от уголовной ответственности и закрытии производства в связи с истечением сроков давности.

Уголовное производство поступило в суд 17 января 2023 года, а декларация, согласно материалам стороны обвинения, была подана 29 марта 2021 года.

"Срок давности совершения уголовного правонарушения, за которое предусмотренное наказание менее строгое, чем ограничение свободы, составляет два года", – говорится в сообщении.

При этом ВАКС добавляет, что обвиняемая несколько раз не являлась на судебные заседания и указывала об уважительных причинах такого неприбытия. Коллегия судей неоднократно выносила решение о наложении на нее денежного взыскания за неявку или не уведомление заранее о причинах неприбытия. Одно из определений суда было обращено к исполнению – взыскание уплачено.

Нынешнее определение может быть обжаловано в течение семи дней со дня его объявления.

Напомним, правоохранители подозревали Маргариту Шол в том, что в декларации за 2020 год она не внесла сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн. По этому делу в январе 2023 года Национальное антикоррупционное бюро объявило депутата в розыск.