Справа декларування. ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності депутатку від "Слуги народу", – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від фракції "Слуга народу" Маргариту Шол, яку обвинувачували у недостовірному декларуванні. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело та пресслужбу суду.

У ВАКС, де не вказують імʼя фігуранта справи, зазначили, що колегія суддів задовольнила клопотання про звільнення народного депутата IX скликання від кримінальної відповідальності та закриття провадження у звʼязку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження надійшло до суду 17 січня 2023, а декларація, згідно з матеріалами сторони обвинувачення, була подана 29 березня 2021.

"Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки", – йдеться в повідомленні.

При цьому ВАКС додає, що обвинувачена декілька разів не з’являлася на судові засідання і зазначала про поважні причини такого неприбутття. Колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї грошового стягнення за неявку або не повідомлення заздалегідь про причини неприбуття. Одна з ухвал була звернута до виконання – стягнення сплачене.

Нинішня ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

Нагадаємо, правоохоронці підозрювали Маргариту Шол у тому, що в декларації за 2020 рік вона не внесла відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн. За цією справою в січні 2023 Національне антикорупційне бюро оголосило депутатку в розшук.