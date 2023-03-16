Дело недостоверного декларирования. ВАКС оправдал нардепа Камельчука

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей о декларировании недостоверной информации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Депутат оправдан в связи с недоказанностью состава уголовного правонарушения в его действиях. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе от фракции "Слуга народа" Юрие Камельчуке.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что планируют оспорить приговор.

Напомним, в январе Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по обвинению Юрия Камельчука во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Следствие считало, что он не внес сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую он арендовал в течение двух лет с октября 2019. Стоимость квартиры оценивали в более 3,6 млн гривен.

Также нардепа подозревали в том, что он не указал данные о непогашенном кредите перед банком более чем на 48,8 тыс. долларов.