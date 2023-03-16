Справа недостовірного декларування. ВАКС виправдав нардепа Камельчука

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата невинуватим у кримінальному правопорушенні, передбаченого статтею про декларування недостовірної інформації. Про це повідомила пресслужба суду.

Депутата виправдано у зв’язку з недоведеністю складу кримінального правопорушення в його діях.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", йдеться про нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука.

Нагадаємо, в січні Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу за обвинуваченням Юрія Камельчука у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

Слідство вважало, що він не вніс відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років із жовтня 2019. Вартість квартири оцінювали в понад 3,6 млн гривень.

Також нардепа підозрювали в тому, що він не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тис. доларів.