Дело против лидера "Нашего края" Мазурчака о вымогательстве $2,5 миллиона передали в суд

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении главы партии "Наш край" Александра Мазурчака и руководителя одной из ее территориальных ячеек, разоблаченных на попытке мошеннического завладения деньгами гражданина.

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Как сообщает Офис генпрокурора, им инкриминируют часть 2 статьи 15 и часть 4 статьи 190 (законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой), часть 4 статьи 27 и часть 1 статьи 368-3 Уголовного кодекса (подстрекательство к подкупу служебного частного юрлица).

По данным следствия, глава политической партии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же политсилы, требовали у предпринимателя 2,5 миллиона долларов за включение его в "проходную" часть списка партии на выборах в Верховную Раду для получения им таким образом мандата депутата.

Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника председателя правления компании "Киевводоканал" для успешного старта его политической карьеры.

Сумма первого транша составила 50 тысяч долларов. В ходе контроля за совершением преступления глава партии и его сообщник были задержан при получении этих средств.

Расследование дела проводилось следователями Печерского управления полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

О задержании фигурантов дела было доложено в начале июня. Хотя имена подозреваемых не назывались, сам "Наш край" признал, что речь идет именно о Мазурчаке, однако другого фигуранта не называл.

Партия тогда заявила, что расценивает такие действия, как "продолжение процесса сворачивания демократии и свобод в Украине" и "желание подзаработать" со стороны правоохранителей.

Мазурчак, напомним, в свое время трижды избирался мэром Каменца-Подольского Хмельницкой области, после этого также занимал должности заместителя и первого заместителя министра по вопросам ЖКХ, заместителя председателя Киевгорадминистрации и председателя Печерской райадминистрации Киева.