Справу проти лідера "Нашого краю" Мазурчака про вимагання $2,5 мільйона передали до суду

Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно голови партії "Наш край" Олександра Мазурчака та керівника одного з її територіальних осередків, які були викриті на спробі шахрайського заволодіння грошима громадянина.

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Як повідомляє Офіс генпрокурора, їм інкримінують частину 2 статті 15 та частину 4 статті 190 (закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою), частину 4 статті 27 та частину 1 статті 368-3 Кримінального кодексу (підбурення до підкупу службової особи приватної юрособи).

За даними слідства, голова політичної партії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж політсили, вимагали у підприємця 2,5 мільйона доларів за включення його до "прохідної" частини списку партії на виборах до Верховної Ради для отримання ним таким чином мандата депутата.

Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління компанії "Київводоканал" для успішного старту його політичної кар’єри.

Зазначається, що сума першого траншу становила 50 тисяч доларів. У ході контролю за вчиненням злочину голову партії та його спільника затримали під час отримання цих коштів.

Розслідування справи вели слідчі Печерського управління поліції Києва за оперативного супроводу співробітників Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Про затримання фігурантів справи було повідомлено на початку червня. Хоча імена підозрюваних не називалися, сам "Наш край" визнав, що йдеться саме про Мазурчака, однак іншого фігуранта не називав.

Партія тоді заявила, що розцінює такі дії як "продовження процесу згортання демократії та свобод в Україні" та "бажання підзаробити" з боку правоохоронців.

Мазурчак, нагадаємо, свого часу тричі обирався мером Кам'янця-Подільського Хмельницької області, після цього також займав посади заступника та першого заступника міністра з питань ЖКГ, заступника голови Київміськадміністрації та голови Печерської райадміністрації Києва.