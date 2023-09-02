Дружественный огонь: Как публичные выступления генерала Кривоноса вредят Украине

Как генерал Кривонос воюет против своих

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Анализировать действия властей, указывать на ошибки, выявлять коррупцию, озвучивать альтернативную официальную точку зрения во время войны можно и даже необходимо. Хотя бы для объективного освещения событий, противодействия злоупотреблениям и монополизации информпространства. Впрочем, иногда критика граничит с популизмом и манипуляцией общественным мнением. Чаще эту границу пересекают.

К примеру, медийная активность Сергея Кривоноса — генерал-майора, экс-заместителя секретаря СНБО. В прошлом кадровый военный, ныне политический деятель. В 2019 году баллотировался в президенты Украины. Снял свою кандидатуру в пользу президента Петра Порошенко. Через 5 недель спустя получил назначение в СНБО.

Кривонос регулярно появляется в эфирах причастных к Петру Порошенко 5 каналу, Прямому, Эспрессо. Его приглашают и другие оппозиционные СМИ. "Детектор медиа" так характеризует его медийное амплуа: "Его роль на всех площадках сокрушительно критиковать действующую власть". Для наглядности: в одном из интервью Янине Соколовой, генерал в течение 54 минут эфира девять раз употребил словосочетание «зеленая власть» и его производные.

Впрочем, это не самая большая проблема. Многие публичные выступления Кривоноса последних месяцев содержат манипуляции и ничем не обоснованные обвинения, которые могут быть расценены как попытка расшатать внутреннюю ситуацию, радикализировать настроения в обществе и дискредитировать высшее военно-политическое руководство государства во время войны. Как Кривонос манипулирует и вредит этим собственному государству, читайте ниже.

«Они [военно-политическое руководство] использовали Бахмут для достижения своих политических целей и уничтожения наиболее мотивированных украинцев в этой мясорубке». Фрагмент интервью

Генерал Кривонос считает, что Силы обороны должны были покинуть Бахмут еще в начале 2023 года, потому что оборона этого города не имела ни стратегического, ни оперативного значения. По его мнению, командование применило российскую тактику «мясных штурмов» ради пиара, «уничтожение рейтинга Залужного» и фактически убийства наиболее боеспособных воинов.

Мы не будем комментировать вторую часть этих обвинений из уважения к павшим героям и их родным. Каждый читатель способен самостоятельно дать оценку, насколько адекватны подобные заявления. Первую часть опровергали влиятельные аналитики. В случае выхода украинских войск с занятых позиций в Бахмуте, общая линия наступления на этом направлении могла бы существенно увеличиться – оккупационные войска с флангов могли объединиться в один сплошной фронт. Израильские военные эксперты Давид Гендельман и Игаль Левин в разговоре с «Запретом» отрицали, что резервы на оборону Бахмута были потрачены впустую.

«Я даже в этом не сомневаюсь [в возможности Валерия Залужного освободить Крым]. Главное, чтобы наши власти не мешали Залужному руководить Вооруженными Силами и не держали в голубых своих мечтах снять Залужного с этой должности. Есть угроза. Потому что Залужный своей популярностью достаточно серьезно раздражает некоторых должностных лиц на Печерских холмах». Фрагмент интервью

Кривонос постоянно педалирует тему конфликта между Залужным и президентом Зеленским якобы на фоне электоральной ревности. Он не указывает источник таких данных. Учитывая огромный уровень поддержки Главнокомандующего, эти слова вполне можно считать попыткой запугать украинское общество и посеять недоверие к руководству государства.

Наличие конфликта в свое время опровергали Зеленский, министр обороны Алексей Резников и другие представители высшего военно-политического руководства. Центр стратегических коммуникаций сообщал, что нарратив о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента — российское ИПСО, которое имеет целью «публично поссорить Зеленского и Залужного, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев».

«Когда-то, когда еще ССО были в нормальном объеме, когда там было мотивировано и более-менее нормальное руководство. Пока руководство — это одно, а ССО — другое. Это две совсем другие жизни» Фрагмент интервью .

Генерал критиковал командование ССО и обвинял командование Сухопутных сил в плохой подготовке пехоты. Поэтому силы ССО якобы использовались для «закрытия провалов». По объективным причинам это утверждение сложно подтвердить или опровергнуть. Добавим, что через два месяца после этого заявления командование и бойцы ССО уволили Роботино в Запорожской области. Залужный неоднократно отмечал эффективность ССО.

«Очень представители зеленой власти опасаются, что я смогу реализовать себя в ВСУ или других силовых структурах». Фрагмент интервью.

Кривонос заявляет, что власти якобы препятствуют его мобилизации в армию и этим нарушают его конституционную обязанность защищать государство. По его мнению, Зеленский и высшее командование не заинтересованы в профессиональных генералах и боятся вырастить второго по популярности Залужного. При этом это почему-то не помешало служить генералу Михаилу Забродскому из Европейской солидарности, Роману Костенко из Голоса, представителям других политических сил.

Кривонос рассказывал, что получил повестку, но в ТЦК только проверили данные и приказали ждать. Почему он не мобилизуется, непосредственно сконтактировавшись с командиром избранного им же подразделения?

«Почему это [Гвардия наступления, сформированная в структуре Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ], не бригада Вооруженных Сил? Это что формируются какие-то заграды, которые потом будут защищать власть, в случае, если фронтовики вернутся и начнут наводить порядок в стране?» Фрагмент интервью.

Во время упомянутого выше визита в ТЦК Кривонос, по его словам, записался в «Нацгвардию и бригады наступления». Спустя несколько минут в этом же интервью он жестко критикует саму идею создания бригад наступления, сравнивая их с «заградотрядами». Иными словами, он снова приравнял украинскую военную стратегию к российской и дискредитировал подразделения, которые сейчас защищают Украину.

«Есть два фактора, которые выгодны россиянам. Первый – это сорвать зерновую сделку. Второе — россияне теперь могут наносить ответ, обвинив нас в том, что мы взрываем мосты, удары по нашим мостам». Фрагмент интервью

Так, Кривонос прокомментировал второе успешное поражение Керченского моста 17 июля 2023 года. Он допустил, что подрыв действительно организовали сами россияне. Если это действительно была спецоперация СБУ, считает генерал, то сделано это было в пользу государству-агрессору.

Во-первых, украинские и иностранные разведки, а также профильные военные учреждения признали, что атака на мост существенно ухудшила логистику вражеских подразделений на оккупированном юге. В американском институте изучения войны (ISW) считают, что именно таковы последствия в «краткосрочной и среднесрочной перспективе». Во-вторых, эксперты, следящие за морским экспортом, утверждали, что россияне фактически с самого начала успешно блокировали зерновую сделку, не требуя при этом никаких «поводов». В-третьих, такой риторикой Кривонос оправдывает и легализует атаки оккупационной армии по украинской территории — мол, россияне действуют синхронно в ответ. Это очень опасные тейки, подхватываемые и российской пропагандой, и ее агентами влияния в западных странах.

«Кто сдал…?»

Не приводим конкретного высказывания, ведь почти в каждом интервью Кривоноса раздаются нарративы либо о плохой подготовке к войне, либо о сдаче врагу того или иного направления/города.

Кто сдал Бахмут? Кто сдал Юг? Кто разминировал Чонгар? Это примеры российских ИПСО, направленных на распространение среди украинского общества недоверия к военному командованию, которому якобы безразлична судьба солдат и офицеров, бросающая ребят гибнуть на заранее готовящихся направлениях к «сдаче».

Почему к словам Кривоноса нельзя относиться как к субъективному мнению отдельно взятого человека, не представляющего общественных настроений? Во-первых, он выражает все это не на личных страницах в сосетях, а в эфире общенациональных СМИ.

Во-вторых, приверженные ему журналисты почти никогда не представляют Кривоноса, не указывая при этом его генеральское звание. Формулировкой «генерал Кривонос» ему создают образ человека, непосредственно причастного к военным действиям и высшему командованию, который знает больше о военной и политической ситуации, ведь якобы имеет доступ к закрытой информации.

Он употребляет этот образ в личных политических мотивах. Он так заигрался в войну против Зеленского, что на самом деле давным-давно воюет против украинского общества и в целом государства. Чтобы убедиться в том, насколько манипулятивны его заявления, достаточно отсеять его эмоции и оценки от фактов. Вы удивитесь, как мало услышите последних.

Кому выгоден такой информационный фон? Прежде всего врагу, который на самом деле прилагал и прилагает немало усилий, чтобы раздуть внутренний конфликт и продемонстрировать всему миру: украинцы протестуют против власти, потому что устали от войны в «мире».

Не видятся ли в таких действиях признаки подрывной деятельности против государства? Ответ на этот вопрос оставим соответствующим органам.