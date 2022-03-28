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ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске

ЕБРР закрывает офисы в Москве и Минске
Фото: Instagram ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что закрывает свои офисы в столицах России и в Беларуси в ответ на вторжение РФ в Украину. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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В ЕБРР уверены, что, несмотря на то, что беларуская армия официально не участвует в войне против Украины, эта страна всячески способствует военному конфликту и эскалации.

"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси ", - заявили в банке.

В то же время ЕБРР намерен и дальше предоставлять Украине финансовую поддержку. В марте согласовали первоначальный пакет в размере 2 миллиардов евро для Украины и других стран, пострадавших от войны.

В ЕБРР также отмечают, что рассматривают Украину как одну из главных для себя стран, поскольку она уже взяла кредиты на сумму более 16 миллиардов евро в рамках 511 проектов, в том числе более 1 миллиарда евро в 2021 году.

Автор:
Вита Молодан