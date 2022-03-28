ЄБРР закриває офіси в Москві та Мінську

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що закриває свої офіси у столицях Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Про це повідомила пресслужба банку.

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В ЄБРР впевнені, що, незважаючи на те, що білоруська армія офіційно не бере участі у війні проти України, ця країна всіляко сприяє воєнному конфлікту та ескалації.

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим результатом дій, вжитих Російською Федерацією за допомогою Білорусі", - заявили у банку.

Водночас ЄБРР має намір і надалі надавати Україні фінансову підтримку. У березні погодили початковий пакет у розмірі 2 мільярдів євро для України та інших країн, які постраждали від війни.

В ЄБРР також зазначають, що розглядають Україну як одну з головних для себе країн, оскільки вона вже взяла кредити на суму понад 16 мільярдів євро у рамках 511 проектів, зокрема понад 1 мільярд євро в 2021 році.