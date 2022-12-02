Экс-телеведущего "Интера" Кота будут заочно судить за госизмену и оправдание агрессии РФ

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении бывшего украинского телеведущего Юрия Кота, проживающего с 2014 года в России.

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Как говорится в сообщении ведомства, ему инкриминируют часть 2 статьи 110, часть 2 статьи 111 и часть 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса (государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Прокуратура напоминает, что обвиняемый, в частности, был ведущим на киевском Антимайдане зимой 2014 года, после этого переехал в РФ, где он начал работу журналистом на государственном телеканале страны-агрессора.

"Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства. Формирует ложное отношение граждан РФ к украинскому населению и разжигает сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины", - указывается в сообщении.

Отмечено, что в своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах Кот поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине, а его выступления в основном подготовлены по заказу должностных лиц государственных органов и учреждений РФ и российских медийных центров.

"В созданном им Telegram-канале мужчина освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах в пророссийском направлении. На собственных страницах в социальных сетях предатель дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины", - говорят в прокуратуре.

Указано, что обвиняемого в информационном пространстве РФ представляют политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, президентом ассоциации "Будущее страны" и "лидером движения российских украинцев", а с недавних пор еще и военным экспертом.

Расследование дела осуществлялось Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, что до Майдана Кот был известен в Украине как многолетний голос телеканала "Интер", вел, в частности, выпуски "Национальной лотереи", собственное телешоу "Все для тебя", имел отношение к созданию ряда других телешоу, а также имел несколько ролей в кино.