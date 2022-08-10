Украина объявила в международный розыск экс-нардепа Маркова: ему инкриминируют уже пять статей

Следователи Службы безопасности Украины собрали дополнительную доказательную базу и сообщили о подозрении в соответствующих преступлениях бывшему депутату Верховной Рады Игорю Маркову, входившему во фракцию Партии регионов, а также возглавлявшему партию "Родина". Как говорится в сообщении спецслужбы, сейчас его обвиняют уже по пяти статьям Уголовного кодекса.

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В частности, это часть 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); часть 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной и прочей принадлежности); части 1 и 6 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность); статья 436 (пропаганда войны); часть 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной агрессии РФ против Украины).

"В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый "эксперт", в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "освободителях", - сказано в сообщении .

СБУ отмечает, что в ходе ряда экспертиз был проанализирован массив доказательств, собранных ее сотрудниками, и полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины.

В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства. Напомним, что в июне Маркову уже было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что в Украине пророссийский политик из Одессы уже задерживался в сентябре 2013 года, а именно по подозрению в участии в избиении националистических активистов, которые на день города 2 сентября 2007 года протестовали против восстановления памятника российской императрице Екатерине II.

Параллельно Высший админсуд Украины рассмотрел в сентябре 2013 года иск о признании недействительными результатов выборов Рады 2012 года в одномандатном округе №133 в Одессе, где, по официальным данным, победил Марков, и решил лишить его мандата нардепа.

Хотя в Центральной избирательной комиссии не поняли, как можно законно выполнить такое решение суда, Марков фактически больше не смог быть нардепом: он четыре месяца провел под арестом, после чего в конце февраля 2014 был освобожден и бежал в Россию.

В августе 2015 года Марков был задержан и арестован по требованию Украины уже в Италии, хотя уже в сентябре того же года был отпущен под домашний арест. Однако в экстрадиции его в Украину Италия в итоге в феврале 2016 года отказала, усмотрев в этом требовании политические мотивы, и фигурант вернулся в РФ.