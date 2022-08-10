Україна оголосила у міжнародний розшук екснардепа Маркова: йому інкримінують вже п'ять статей

Слідчі Служби безпеки України зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у відповідних злочинах колишньому депутату Верховної Ради Ігорю Маркову, що входив до фракції Партії регіонів, а також очолював партію "Родіна". Як ідеться у повідомленні спецслужби, наразі йому закидають вже п'ять статей Кримінального кодексу.

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Зокрема, це частина 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності тощо); частини 1 та 6 статті 111-1 (колабораційна діяльність); стаття 436 (пропаганда війни); частина 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною агресії РФ проти України).

"В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий "експерт", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про "асвабадітєлєй", - сказано в повідомленні.

СБУ зазначає, що під час низки експертиз було проаналізовано великий масив доказів, зібраних її співробітниками, і отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України.

Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо. Нагадаємо, що у червні Маркову вже було повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що в Україні проросійського політика з Одеси вже затримували у вересні 2013 року, а саме за підозрою в участі у побитті націоналістичних активістів, які на день міста 2 вересня 2007 року протестували проти відновлення пам'ятника російській імператриці Катерині II.

Паралельно Вищий адмінсуд України розглянув позов щодо визнання недійсними результатів виборів Ради 2012 року в одномандатному окрузі №133 в Одесі, де за офіційними даними переміг Марков, і вирішив позбавити його мандата нардепа.

Хоча у Центральній виборчій комісії не зрозуміли, як можна законно виконати таке рішення суду, Марков фактично більше не зміг будти нардепом: він чотири місяці провів під арештом, після чого в кінці лютого 2014 року був звільнений і втік до Росії.

В серпні 2015 році Марков був затриманий і заарештований на вимогу України вже в Італії, хоча вже в вересні того року був відпущений під домашній арешт. Однак в екстрадиції його до України Італія врешті решт в лютому 2016 року відмовила, вбачаючи політичні мотиви цієї вимоги, і фігурант повернувся до РФ.