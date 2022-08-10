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Україна оголосила у міжнародний розшук екснардепа Маркова: йому інкримінують вже п'ять статей
Слідчі Служби безпеки України зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у відповідних злочинах колишньому депутату Верховної Ради Ігорю Маркову, що входив до фракції Партії регіонів, а також очолював партію "Родіна". Як ідеться у повідомленні спецслужби, наразі йому закидають вже п'ять статей Кримінального кодексу.
Зокрема, це частина 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності тощо); частини 1 та 6 статті 111-1 (колабораційна діяльність); стаття 436 (пропаганда війни); частина 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною агресії РФ проти України).
"В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий "експерт", в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про "асвабадітєлєй", - сказано в повідомленні.
СБУ зазначає, що під час низки експертиз було проаналізовано великий масив доказів, зібраних її співробітниками, і отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо. Нагадаємо, що у червні Маркову вже було повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.
Нагадаємо, що в Україні проросійського політика з Одеси вже затримували у вересні 2013 року, а саме за підозрою в участі у побитті націоналістичних активістів, які на день міста 2 вересня 2007 року протестували проти відновлення пам'ятника російській імператриці Катерині II.
Паралельно Вищий адмінсуд України розглянув позов щодо визнання недійсними результатів виборів Ради 2012 року в одномандатному окрузі №133 в Одесі, де за офіційними даними переміг Марков, і вирішив позбавити його мандата нардепа.
Хоча у Центральній виборчій комісії не зрозуміли, як можна законно виконати таке рішення суду, Марков фактично більше не зміг будти нардепом: він чотири місяці провів під арештом, після чого в кінці лютого 2014 року був звільнений і втік до Росії.
В серпні 2015 році Марков був затриманий і заарештований на вимогу України вже в Італії, хоча вже в вересні того року був відпущений під домашній арешт. Однак в екстрадиції його до України Італія врешті решт в лютому 2016 року відмовила, вбачаючи політичні мотиви цієї вимоги, і фігурант повернувся до РФ.