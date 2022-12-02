Екстелеведучого "Інтера" Кота заочно судитимуть за держзраду та виправдання агресії РФ

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно колишнього українського телеведучого Юрія Кота, що з 2014 року проживає в Росії.

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Як ідеться у повідомленні відомства, йому інкримінують частину 2 статті 110, частину 2 статті 111 та частину 2 статті 436-2 Кримінального кодексу (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України).

Прокуратура нагадує, що обвинувачений, який, зокрема, був ведучим на київському Антимайдані взимку 2014 року, після цього переїхав до РФ, де він розпочав роботу журналістом на державному телеканалі країни-агресора.

"Обвинувачений висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі, завдаючи шкоду інформаційній безпеці нашої держави. Формує хибне ставлення громадян РФ до українського населення та розпалює сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України", - вказується в повідомленні.

Зазначено, що у своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах Кот підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні, а його виступи переважно підготовлені на замовлення посадових осіб державних органів й установ РФ та російських медійних центрів.

"У створеному ним Telegram-каналі чоловік висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів у проросійському спрямуванні. На власних сторінках у соціальних мережах зрадник дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України", - кажуть в прокуратурі.

Вказано, що обвинуваченого в інформаційному просторі РФ представляють політологом, деканом факультету медіакомунікацій, президентом асоціації "Майбутнє країни" та "лідером руху російських українців", а віднедавна ще й військовим експертом.

Розслідування справи здійснювало Головне управління Служби безпеки України у Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, що до Майдану Кот був відомий в Україні як багаторічний голос телеканалу "Інтер", вів, зокрема, випуски "Національної лотереї", власне телешоу "Все для тебе", мав стосунок до створення низки інших телешоу, а також мав декілька ролей у кіно.