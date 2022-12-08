ЕС запретил въезд по паспортам, выданным на оккупированных РФ территориях Украины и Грузии

Совет Европейского союза принял решение не признавать российские документы, выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

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"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и российскую практику выдачи российских заграничных паспортов жителям оккупированных регионов. Оно также стало следствием одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году", - указывается в нем.

Российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии или проживающим там лицам, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

"Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на выработку общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и сохранение безопасности государств-членов ЕС", - указано в сообщении.

В ЕС напоминают, что с тех пор как в марте 2014 года произошла незаконная аннексия Крымского полуострова, Россия выдает его жителям российские заграничные паспорта. Эта практика в апреле 2019 года была распространена и на неподконтрольные Украины части Донецкой и Луганской областей, а впоследствии в июле 2022 года - и на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Как констатировали в Совете Евросоюза, систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах является еще одним нарушением международного права и территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Сегодняшнее решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и вновь утверждаем право Украины на освобождение всех оккупированных территорий и восстановление полного контроля над ними", - прокомментировал министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан.

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