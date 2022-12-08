ЄС заборонив в'їзд за паспортами, виданими на окупованих РФ територіях України та Грузії

Рада Європейського союзу ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на окупованих територіях України та Грузії. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

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"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та російську практику видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів. Воно також стало наслідком одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році", - зазначено у ньому.

Російські проїзні документи, видані в окупованих Росією регіонах України або на сепаратистських територіях Грузії або особам, які там проживають, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

"Російські проїзні документи, видані в цих регіонах, вже не визнаються або перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на вироблення загального підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та збереження безпеки держав-членів ЄС", - вказано у повідомленні.

У ЄС нагадують, що відколи у березні 2014 року сталася незаконна анексія Кримського півострова, Росія видає його мешканцям російські закордонні паспорти. Ця практика у квітні 2019 року була поширена і на непідконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей, а згодом у липні 2022 року – і на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Як констатували у Раді Євросоюзу, систематична видача російських паспортів у цих окупованих регіонах є ще одним порушенням міжнародного права та територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Сьогоднішнє рішення Ради є ще одним доказом того, що ми твердо стоїмо на боці України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її території Росією та знову затверджуємо право України на звільнення всіх окупованих територій та відновлення повного контролю над ними", - прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії, що головує в ЄС, Віт Ракушан.

Джерело фото: ua.depositphotos.com