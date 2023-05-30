Эстония не подвергнется давлению России и не откажется возглавить ОБСЕ

Эстония не намерена подчиняться России, выступающей против намеченного на следующий год председательства страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и не планирует отказываться от своей возможности быть председателем.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, пишет издание ERR.

"Мы не откажемся от своей возможности быть председателем из-за того, что Россия может диктовать, кто им подходит", – сказал Цахкна.

Он рассказал, что Эстония уже подавала свою кандидатуру на должность главы ОБСЕ в 2021 году, однако Россия и Беларусь воспользовались возможностью заблокировать председательство Эстонии, поскольку согласно внутренним правилам ОБСЕ для утверждения кандидатуры нового председателя необходимо согласие абсолютно всех входящих в организацию стран.

Цахкна пояснил, что Россия блокирует работу ОБСЕ и других международных организаций, чтобы создать себе рычаги влияния. Кроме этого, РФ заблокировала принятие нового бюджета организации, поэтому сегодня ОБСЕ работает на основе ежемесячного перераспределяемого бюджета прошлых лет.

По его словам, Москва хочет заблокировать заблокировать и те страны, которые "враждебно" к ней относятся и оценивают ее как агрессора, но это неприемлемо, и Эстония не поддастся этому давлению.

Цахкна отметил, что он также обсудил этот вопрос с министрами иностранных дел других европейских стран, где выразительно выразил мнение, что Эстония не подвергнется шантажу, и также получил поддержку по этому вопросу от всех партнеров.

"Ситуация сложная. Но, я думаю, мы найдем какое-нибудь решение, чтобы хотя бы организация могла продолжать работать так, чтобы не подвергаться давлению со стороны России", - сказал Цахкна. Однако он не раскрыл, каким может быть решение.

Опасность такой блокировки состоит в том, что ОБСЕ может распасться в течение следующих шести месяцев. Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса на этот счет, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации.

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