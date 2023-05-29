ОБСЕ до конца года может распастись: в чем причина

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могут распастись в течение следующих шести месяцев. Причиной этого является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Согласно правилам организации, нового председателя должны одобрить все 57 государств-членов. Однако Россия и Беларусь не одобрили кандидатуру Эстонии на должность главы в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия вступит в должность главы в 2025 году. По его словам, ситуация серьезная.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса на этот счет, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - отметил Хаависто.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, когда серия встреч по европейской безопасности и сотрудничеству переросла в организацию.

Напомним, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи во время визита в Украину побывал в разрушенной в результате российской агрессии Бородянке в Киевской области.