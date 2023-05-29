ОБСЄ до кінця року може розпастися: в чому причина

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) може розпастися протягом наступних шести місяців. Причиною цього є небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Згідно з правилами організації, нового голову повмнні схвалити усі 57 держав-членів. Однак Росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року, а Естонія не готова відмовитись від своєї кандидатури.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може розпастись до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році. За його словами, ситуація серйозна.

"Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – зазначив Хаавісто.

ОБСЄ було створено у Будапешті у 1994 році, коли серія зустрічей з питань європейської безпеки та співробітництва переросла в організацію.

Нагадаємо, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час візиту в Україну побував у зруйнованій внаслідок російської агресії Бородянці у Київській області.