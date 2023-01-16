Голова ОБСЄ відвідав Бородянку: "Наш моральний обов’язок - допомогти народу України"

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час візиту в Україну побував у зруйнованій внаслідок російської агресії Бородянці у Київській області.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно відвідали спустошені райони в Бородянці, руйнування жахливі. Ці російські атаки принесли українському народу величезні страждання і цим діям немає виправдання. Мої думки з тими, чиї життя були сильно зруйновані", - зазначив він.

Османі назвав "моральним обов'язком" допомогти українському народу відновити свої громади.

Зазначимо, що Османі 16 січня прибув з візитом в Україну, це його перший офіційний візит на посаді голови ОБСЄ. Також заплановано, що голова ОБСЄ зустрінеться з українськими військовими.

Нагадаємо, збитки, завдані інфраструктурі селища Бородянка Київської області, за оцінкою аналітиків KSE Institute, склали 148,4 мільйона доларів.