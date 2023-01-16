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Глава ОБСЕ посетил Бородянку: "Наш моральный долг - помочь народу Украины"
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи во время визита в Украину побывал в разрушенной в результате российской агрессии Бородянке в Киевской области.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Только что посетили опустошенные районы в Бородянке, разрушения ужасающие. Эти российские атаки принесли украинскому народу огромные страдания и этим действиям нет оправдания. Мои мысли с теми, чьи жизни были сильно разрушены", - отметил он.
Османи назвал "моральным долгом" помочь украинскому народу восстановить свои громады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что Османи 16 января прибыл с визитом в Украину, это его первый официальный визит в должности главы ОБСЕ. Также запланировано, что глава ОБСЕ встретится с украинскими военными.
Напомним, ущерб, нанесенный инфраструктуре поселка Бородянка Киевской области, по оценке аналитиков KSE Institute, составил 148,4 миллиона долларов.