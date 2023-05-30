Естонія не піддасться тиску Росії і не відмовиться очолити ОБСЄ

Естонія не має наміру підкорятися Росії, яка виступає проти наміченого на наступний рік головування країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), і не планує відмовлятися від своєї можливості бути головою.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, пише видання ERR.

"Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що Росія може диктувати, хто їм підходить", - сказав Цахкна.

Він розповів, що Естонія вже подавала свою кандидатуру на посаду голови ОБСЄ у 2021 році, проте Росія та Білорусь скористалися можливістю заблокувати головування Естонії, оскільки згідно із внутрішніми правилами ОБСЄ для затвердження кандидатури нового голови необхідна згода абсолютно всіх країн які входять в організацію.

Цахкна пояснив, що Росія блокує роботу ОБСЄ та всіляких інших міжнародних організацій, щоб створити собі важелі впливу. Окрім цього, РФ заблокувала ухвалення нового бюджету організаці, тому сьогодні ОБСЄ працює на основі бюджету минулих років, який перерозподіляється щомісяця.

За його словами, Москва хоче заблокувати заблокувати і ті країни, які "вороже" до неї ставляться та оцінюють її як агресора, але це неприйнятно, і Естонія не піддасться цьому тиску.

Цахкна зауважив, що він також обговорив це питання з міністрами закордонних справ інших європейських країн, де виразно висловив думку, що Естонія не піддасться шантажу, і також отримав підтримку з цього питання від усіх партнерів.

"Ситуація складна. Але, я думаю, ми знайдемо якесь рішення, щоб хоча б організація могла продовжувати працювати так, щоб не піддаватися тиску з боку Росії", - сказав Цахкна. Однак він не розкрив, яким може бути рішення.

Небезпека такого блокування полягає в тому, що ОБСЄ може розпастися протягом наступних шести місяців. Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації.

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