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"Это война за независимость": в Белом доме объяснили, почему США поддерживают Украину
У США есть несколько веских причин, чтобы помочь украинцам в противостоянии российской агрессии, ведь речь идет не только об Украине и Европе, но и о ценностях и интересах Америки. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".
"Во-первых, и хотя это может звучать банальным, но является правдой, это – война за независимость, война за право Украины существовать как государство", - высказался Кирби.
Он объяснил, что американцы должны понимать это по собственному опыту, потому что им приходилось бороться за собственную независимость по крайней мере дважды, и для этого потребовалась иностранная помощь.
Вторым фактором является то, что российская агрессия совершила экономическое влияние на весь мир, в частности на США. Как отметил представитель Белого дома, речь идет о скачках цен на бензин и другой продукции, а также влиянии войны на продовольственную и энергетическую безопасность в глобальном масштабе, ведь президент РФ Владимир Путин в очередной раз пытался превратить энергоснабжение в оружие.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Третьей причиной Кирби назвал то, что если позволить Путину добиться его цели, то он не остановится на Украине. По его словам, Россия будет угрожать не только союзникам и партнерам США в Европе, но станет еще большим вызовом для национальных интересов Штатов.
Напомним, что по результатам опроса, проведенного компанией Gallup в январе 2023 года, 65% взрослого населения США выступают за продолжение поддержки Украины в возвращении ее территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту. В то же время 31% опрошенных считают, что Штаты должны работать над скорейшим прекращением войны, даже если таким образом РФ сохранит за собой оккупированные территории.