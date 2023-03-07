"Это война за независимость": в Белом доме объяснили, почему США поддерживают Украину

У США есть несколько веских причин, чтобы помочь украинцам в противостоянии российской агрессии, ведь речь идет не только об Украине и Европе, но и о ценностях и интересах Америки. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

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"Во-первых, и хотя это может звучать банальным, но является правдой, это – война за независимость, война за право Украины существовать как государство", - высказался Кирби.

Он объяснил, что американцы должны понимать это по собственному опыту, потому что им приходилось бороться за собственную независимость по крайней мере дважды, и для этого потребовалась иностранная помощь.

Вторым фактором является то, что российская агрессия совершила экономическое влияние на весь мир, в частности на США. Как отметил представитель Белого дома, речь идет о скачках цен на бензин и другой продукции, а также влиянии войны на продовольственную и энергетическую безопасность в глобальном масштабе, ведь президент РФ Владимир Путин в очередной раз пытался превратить энергоснабжение в оружие.

Третьей причиной Кирби назвал то, что если позволить Путину добиться его цели, то он не остановится на Украине. По его словам, Россия будет угрожать не только союзникам и партнерам США в Европе, но станет еще большим вызовом для национальных интересов Штатов.

Напомним, что по результатам опроса, проведенного компанией Gallup в январе 2023 года, 65% взрослого населения США выступают за продолжение поддержки Украины в возвращении ее территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту. В то же время 31% опрошенных считают, что Штаты должны работать над скорейшим прекращением войны, даже если таким образом РФ сохранит за собой оккупированные территории.