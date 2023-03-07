"Це війна за незалежність": у Білому домі пояснили, чому США підтримують Україну

США мають кілька вагомих причин, щоб допомогти українцям у протистоянні російській агресії, адже йдеться не лише про Україну та Європу, але й про цінності та інтереси Америки. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

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"По-перше, і хоча це може звучати банальним, але є правдою, це – війна за незалежність, війна за право України існувати як держава", - висловився Кірбі.

Він пояснив, американці мають розуміти це з власного досвіду, бо їм доводилося боротися за власну незалежність принаймні двічі, і для цього знадобилася іноземна допомога.

Другим фактором є те, що російська агресія спричинила економічний вплив на весь світ, зокрема на США. Як зазначив представник Білого дому, йдеться про стрибки цін на бензин та іншу продукцію, а також вплив війни на продовольчу й енергетичну безпеку в глобальному масштабі, адже президент РФ Володимир Путін вкотре намагався перетворити енергопостачання на зброю.

Третьою причиною Кірбі назвав те, що якщо дозволити Путіну добитися його мети, то він не зупиниться на Україні. За його словами, Росія загрожуватиме не лише союзникам і партнерам США в Європі, але й стане ще більшим викликом для національних інтересів Штатів.

Нагадаємо, що за результатами опитування, проведеного компанією Gallup у січні 2023 року, 65% дорослого населення США виступають за продовження підтримки України у поверненні її територій, навіть якщо це призведе до затяжного конфлікту. Водночас 31% опитаних вважають, що Штати мають працювати над якнайшвидшим припиненням війни, навіть якщо таким чином РФ збереже за собою окуповані території.