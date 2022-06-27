Евросоюз передал Украине снаряжение для защиты от химических и ядерных угроз

Медицинское и специализированное оборудование для химической, биологической, радиологической и ядерной угроз Евросоюз уже отправил в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Известно, что ЕС выделил такую помощь в ответ на запрос украинского правительства . Украина получит от европейских партнеров 300 000 специализированных защитных костюмов, 5 600 литров обеззараживающих средств и 850 единиц оборудования для операций по обеззараживанию.

Эта помощь общей финансовой стоимостью 11,3 млн евро будет доставлена Украине из чрезвычайных запасов ЕС, размещенных в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.

"Уже 30 стран передали Украине товары через Механизм гражданской защиты ЕС, но, учитывая огромные медицинские потребности, вызванные продолжающейся войной, мы мобилизовали стратегические резервы ЕС. Медицинское оборудование, а также оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, находится в пути в Украину",- рассказал комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Отметим, что россияне уже давно применяли химическое оружие в Украине. Например, во время зачистки в Киевской области несколько украинских защитников потерпели поражение от химического оружия оккупантов.

В апреле уже была похожая ситуация, когда в Изюмском районе российские военные зарядили РСЗО "Град" химическим веществом, после чего открыли огонь по населенным пунктам Изюмского района. У пострадавших проявились следующие симптомы: покраснение глаз, тошнота, рвота, нарушение дыхания и обморок.

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