Євросоюз передав Україні спорядження для захисту від хімічних та ядерних загроз

Медичне та спеціалізоване обладнання для хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загроз Євросоюз уже відправив до України. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Відомо, що ЄС надав таку допомогу у відповідь на запит українського уряду. Україна отримає від європейських партнерів 300 000 спеціалізованих захисних костюмів, 5 600 літрів знезаражувальних засобів та 850 одиниць обладнання для операцій із знезараження.

Цю допомогу загальною фінансовою вартістю 11,3 млн євро буде доставлено Україні з надзвичайних запасів ЄС, розміщених у Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії.

"Вже 30 країн передали Україні товари через Механізм цивільного захисту ЄС, але, враховуючи величезні медичні потреби, викликані війною, що триває, ми мобілізували стратегічні резерви ЄС. Медичне обладнання, а також обладнання, призначене для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій, знаходиться на шляху в Україна", - розповів комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Зазначимо, що росіяни вже давно застосовували хімічну зброю в Україні. Наприклад, під час зачистки на Київщині кілька українських захисників зазнали поразки від хімічної зброї окупантів.

У квітні вже була схожа ситуація, коли в Ізюмському районі російські військові зарядили РСЗВ "Град" хімічною речовиною, після чого відкрили вогонь населеними пунктами Ізюмського району. У постраждалих виявилися такі симптоми: почервоніння очей, нудота, блювання, порушення дихання та непритомність.

Джерело фото: ua.depositphotos.com