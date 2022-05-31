Франция требует провести расследование гибели журналиста в Луганской области

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала провести прозрачное расследование гибели журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка Имхоффа в Луганской области.

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Об этом она написала в своем Twitter.

"Я разговаривала с губернатором Луганской области и просила президента Зеленского разобраться, которые заверили меня в своей помощи и поддержке. Это двойное преступление, направленное против гуманитарного конвоя и журналиста", - заявила Колонна.

Глава МИД Франции Катрин Колонна осудила действия российской армии.

"Я глубоко опечалена и потрясена гибелью нашего соотечественника Фредерика Леклерка Имхоффа, убитого российскими бомбардировщиками во время гуманитарной операции при исполнении своего долга по информированию. Все мои мысли с его семьей, коллегами и журналистами. - заявила Колонна.

Напомним, что 30 мая Глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Киев с рабочим визитом. Во время ее пребывания в Киеве российские войска обстреляли гуманитарный конвой в Луганской области в результате чего погиб французский журналист Фредерик Леклерк.