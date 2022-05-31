Франція вимагає провести розслідування загибелі журналіста у Луганській області

Глава МЗС Франції Катрін Колона закликала провести прозоре розслідування загибелі журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа у Луганській області.

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Про це вона написала у своєму Twitter.

"Я розмовляла з губернатором Луганської області і просила президента Зеленського розібратися, які запевнили мене у своїй допомозі та підтримці. Це подвійний злочин, спрямований проти гуманітарного конвою та журналіста", - заявила Колонна.

Глава МЗС Франції Катрін Колона засудила дії російської армії.

"Я глибоко засмучена і вражена загибеллю нашого співвітчизника Фредеріка Леклерка Імхоффа, вбитого російськими бомбардувальниками під час гуманітарної операції при виконанні свого обов'язку з інформування. Усі мої думки з його сім'єю, колегами та журналістами. - заявила Колона.

Нагадаємо, що 30 травня Глава МЗС Франції Катрін Колонна прибула до Києва з робочим візитом. Під час її перебування в Києві російські війська обстріляли гуманітарний конвой у Луганській області , внаслідок чого загинув французький журналіст Фредерік Леклерк.