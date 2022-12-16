Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина" с учетом сложившихся условий с началом широкомасштабного российского вторжения. Кроме положений, содержащихся в резолюциях за предыдущие годы, нынешний документ осуждает использование Крыма с целью агрессии против Украины.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Документ поддержали 82 страны, против резолюции голосовало 14 стран, воздержались – 80 стран.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

Нынешний документ в отличие от предыдущих осуждает использование Россией Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Генассамблея осуждает "разжигание ненависти к Украине и украинцам, а также распространение дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины, в том числе через систему образования".

Кроме ряда документов, на которые опирается резолюция, она ссылается на постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 г. "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. (Украина против Российской Федерации)".

Генассамблея решительно осуждает "новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма", насильственные исчезновения, а также "так называемые процедуры фильтрации, в том числе в отношении перемещенных лиц".

В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем Российской Федерации.

Резолюция "требует, чтобы РФ немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Документ акцентирует внимание на дискриминационной практике российских оккупационных властей, произвольных задержаниях и арестах, пытках, сексуальном насилии, принуждении задержанных лиц к "сотрудничеству" и т.д.

Помимо прочего, резолюция требует от России немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, приговорах в отношении крымских татар и их лидеров и немедленно освободить задержанных, включая лидеров Меджлиса.

Также Генассамблея требует прекратить насильственную депортацию украинских детей в Россию и принять необходимые меры по безопасному возвращению и воссоединению с семьями.

Согласно документу, Россия должна прекратить политику насильственного изменения демографического, в том числе и этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан РФ в оккупированный Крым.

Резолюция напоминает всем государствам и международным организациям о необходимости называть органы РФ и их представителей в Крыму "оккупационными властями Российской Федерации".

Резолюция ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" принимается ежегодно, начиная с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки.

"Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятие в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что эта резолюция призывает усилить взаимодействие международных структур, чтобы заставить Россию как оккупанта выполнять обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, то есть обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий.

Отметим, в настоящее время в ООН работают над проектом резолюции по созданию трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.