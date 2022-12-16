Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію про порушення прав людини в Криму

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" з урахуванням умов, що склалися з початком широкомасштабного російського вторгнення. Крім положень, які містилися в резолюціях за попередні роки, нинішній документ засуджує використання Криму з метою агресії проти України.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Документ підтримали 82 країни, проти резолюції голосувало 14 країн, утрималися – 80.

Проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

Нинішній документ на відміну від попередніх засуджує використання Росією Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей.

Генасамблея засуджує "розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію РФ проти України, у тому числі через систему освіти".

Крім низки документів, на які спирається резолюція, вона посилається на постанову Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. (Україна проти Російської Федерації)".

Генасамблея рішуче засуджує "нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму", насильницькі зникнення, а також "так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб".

У документі зазначається, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації.

Резолюція "вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Документ акцентує увагу на дискримінаційній практиці російської окупаційної влади, свавільних затриманнях і арештах, тортурах, сексуальному насильстві, примусу затриманих осіб до "співпраці" тощо.

Крім іншого, резолюція вимагає від Росії негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, вироки щодо кримських татар та їхніх лідерів і негайно звільнити затриманих, включаючи лідерів Меджлісу.

Також Генасамблея вимагає припинити насильницьку депортацію українських дітей у Росію і вжити необхідних заходів щодо безпечного повернення і возз'єднання з родинами.

Відповідно до документа, Росія має припинити політику насильницької зміни демографічного, зокрема й етнічного, складу населення і вжити заходів, спрямованих на обмеження вільної міграції громадян РФ до окупованого Криму.

Резолюція нагадує всім державам та міжнародним організаціям про необхідність називати органи РФ та їхніх представників у Криму "окупаційною владою Російської Федерації"

Резолюція ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" ухвалюється щорічно, починаючи з 2016 року і щоразу містить нові положення та формулювання.

"Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму", – написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він також додав, що ця резолюція закликає посилити взаємодію міжнародних структур, аби змусити Росію як окупанта виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, тобто забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій.

Зазначимо, наразі в ООН у працюють над проектом резолюції щодо створення трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.