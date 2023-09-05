Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

5 сентября Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы в зенитные установки Gepard, автомобили и тягачи.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщили в правительстве Германии.

Боеприпасы для Gepard, которые уже есть на вооружении Украины, позволят украинским войскам эффективнее бороться с российскими самолетами и вертолетами. В целом, правительство Германии уже передало Украине более 76 снарядов Gepard.

10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

более 8,5 миллионов патронов;

20,000 защитных очков для солдат;

27 тысяч 40-мм боеприпасов;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

бронированный мостоукладчик Beaver.

В Бундесвере отметили, что данные поставки происходят из запасов финансируемой немецкими фондами страны для повышения потенциала безопасности. Некоторая поставленная техника нуждается в модернизации или ремонте.

Этот пакет помощи является продолжением поддержки Германией Украины в ее борьбе с российской агрессией. Ранее Германия уже поставила Украине зенитные установки Gepard, бронетранспортеры Marder, системы противовоздушной обороны IRIS-T и другое вооружение.

Напомним, 24 августа стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новую партию военной помощи. Она включала в себя ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.

Источник фото: ua.depositphotos.com