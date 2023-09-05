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Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
5 сентября Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы в зенитные установки Gepard, автомобили и тягачи.
Об этом сообщили в правительстве Германии.
Боеприпасы для Gepard, которые уже есть на вооружении Украины, позволят украинским войскам эффективнее бороться с российскими самолетами и вертолетами. В целом, правительство Германии уже передало Украине более 76 снарядов Gepard.
- 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
- более 8,5 миллионов патронов;
- 20,000 защитных очков для солдат;
- 27 тысяч 40-мм боеприпасов;
- 32 грузовика Zetros;
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
- 4 пограничных автомобиля;
- бронированный мостоукладчик Beaver.
В Бундесвере отметили, что данные поставки происходят из запасов финансируемой немецкими фондами страны для повышения потенциала безопасности. Некоторая поставленная техника нуждается в модернизации или ремонте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Этот пакет помощи является продолжением поддержки Германией Украины в ее борьбе с российской агрессией. Ранее Германия уже поставила Украине зенитные установки Gepard, бронетранспортеры Marder, системы противовоздушной обороны IRIS-T и другое вооружение.
Напомним, 24 августа стало известно, что правительство Германии предоставило Украине новую партию военной помощи. Она включала в себя ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, разведывательные дроны, боеприпасы и дополнительное вооружение.
Источник фото: ua.depositphotos.com