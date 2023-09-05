Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

5 вересня Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до зенітних установок Gepard, автомобілі та тягачі.

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Про це повідомили в уряді Німеччини.

Боєприпаси для Gepard, які вже є на озброєнні України, дозволять українським військам ефективніше боротися з російськими літаками та гелікоптерами. Загалом, уряд Німеччини вже передав України понад 76 снарядів до Gepard.

10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

понад 8,5 мільйонів набоїв;

20,000 захисних окулярів для солдатів;

27 тисяч 40-мм боєприпасів;

32 вантажівки Zetros;

4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

4 прикордонні автомобілі;

броньований мостоукладач Beaver.

У Бундесвері зазначили, що дані поставки відбуваються із запасів країни, що фінансується німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деяка поставлена техніка потребуєте модернізації чи ремонту.

Зазначається, що цей пакет допомоги є продовженням підтримки Німеччиною України в її боротьбі з російською агресією. Раніше Німеччина вже поставила Україні зенітні установки Gepard, бронетранспортери Marder, системи протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.

Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні нову партію військової допомоги. Вона включала ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, розвідувальні дрони, боєприпаси та додаткове озброєння.

Джерело фото: ua.depositphotos.com