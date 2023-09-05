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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
5 вересня Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до зенітних установок Gepard, автомобілі та тягачі.
Про це повідомили в уряді Німеччини.
Боєприпаси для Gepard, які вже є на озброєнні України, дозволять українським військам ефективніше боротися з російськими літаками та гелікоптерами. Загалом, уряд Німеччини вже передав України понад 76 снарядів до Gepard.
- 10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;
- понад 8,5 мільйонів набоїв;
- 20,000 захисних окулярів для солдатів;
- 27 тисяч 40-мм боєприпасів;
- 32 вантажівки Zetros;
- 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;
- 4 прикордонні автомобілі;
- броньований мостоукладач Beaver.
У Бундесвері зазначили, що дані поставки відбуваються із запасів країни, що фінансується німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деяка поставлена техніка потребуєте модернізації чи ремонту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що цей пакет допомоги є продовженням підтримки Німеччиною України в її боротьбі з російською агресією. Раніше Німеччина вже поставила Україні зенітні установки Gepard, бронетранспортери Marder, системи протиповітряної оборони IRIS-T та інше озброєння.
Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні нову партію військової допомоги. Вона включала ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, розвідувальні дрони, боєприпаси та додаткове озброєння.
Джерело фото: ua.depositphotos.com