Германия, Венгрия и Италия будут защищать воздушное пространство стран Балтии

Немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к воздушному патрулированию над Балтийским регионом в рамках миссии НАТО по контролю за воздушным пространством, начиная с 1 августа 2022 года.

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Об этом говорится в заявлении НАТО.

В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 будут руководить миссией на авиабазе Шяуляй в Литве, тогда как четыре немецких самолета Eurofighter вылетят из Эмари в Эстонию. К ним присоединятся итальянские истребители Eurofighter, базирующиеся в Мальборке, Польша.

Новые контингенты заменили бельгийские, французские и испанские подразделения, которые патрулировали регион с апреля. После нескольких месяцев в Шяуляе реактивные самолеты ВВС Чехии продолжат свою дислокацию в течение лета.

Союзники по очереди охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой после того, как они присоединились к НАТО в 2004 году, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО еще больше усилило воздушное патрулирование в восточной части Альянса с помощью дополнительных самолетов.

Согласно миссии НАТО по контролю за воздушным пространством, истребители поднимаются в небо, когда самолеты вблизи воздушного пространства Североатлантического союза не соблюдают надлежащие летные процедуры, включая составление плана полета и общение с диспетчером воздушного движения.

Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству Североатлантического союза.

"Воздушная полиция НАТО является ярким примером солидарности Альянса в действии. В то время, когда европейская безопасность была фундаментально изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда бдительны", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, НАТО предоставит Украине комплексный пакет помощи, включающий средства безопасной связи, горючее, медицинское оборудование и бронежилеты, оборудование для защиты от мин, химического и биологического оружия.