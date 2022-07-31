Німеччина, Угорщина та Італія захищаттимуть повітряний простір країн Балтії

Німецькі, угорські та італійські винищувачі розпочнуть повітряне патрулювання над Балтійським регіоном у рамках місії НАТО з контролю за повітрям, починаючи з 1 серпня 2022 року.

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Про це йдеться у заяві НАТО.

У найближчі місяці чотири угорські винищувачі JAS-39 керуватимуть місією на авіабазі Шяуляй в Литві, тоді як чотири німецькі літаки Eurofighter вилетять з Емарі в Естонії. До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в Мальборку, Польща.

Зазначається, що нові контингенти замінили бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон з квітня. Після кількох місяців у Шяуляї реактивні літаки ВПС Чехії продовжать свою дислокацію протягом літа.

Союзники по черзі охороняли небо над Естонією, Латвією та Литвою після того, як вони приєдналися до НАТО в 2004 році, оскільки ці три країни не мають власних винищувачів. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО ще більше посилила повітряне патрулювання в східній частині Альянсу за допомогою додаткових літаків.

Відповідно до місії НАТО з контролю за повітрям, винищувачі піднімаються в небо, коли літаки поблизу повітряного простору Альянсу не дотримуються належних льотних процедур, включаючи складання плану польоту та спілкування з диспетчером повітряного руху. Літаки швидкого реагування НАТО готові злетіти протягом декількох хвилин, щоб перехопити будь-який літак, який може загрожувати повітряному простору Альянсу.

"Повітряна поліція НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу в дії. У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників.Ми завжди пильні", - сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Зазначимо, НАТО надасть Україні комплексний пакет допомоги, який включатиме засоби безпечного зв’язку, пальне, медичне обладнання та бронежилети, обладнання для захисту від мін, хімічної та біологічної зброї.