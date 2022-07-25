Казахстан вирішив посилити свою армію, побоюючись вторгнення Росії

Після вторгнення Росії в Україну Нур-Султан зробив висновки щодо країни-агресора, з якою межує, та взявся за посилення обороноздатності держави. Зокрема, Казахстан збільшив власний оборонний бюджет на 441 мільярд тенге (918 мільйонів доларів).

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням джерела в казахстанському уряді.

Відомо, що частина грошей піде на збільшення військових резервів Казахстану.

"Казахстан вивчив урок з жорстокої війни в Україні, а саме те, що він повинен реформувати свою армію, щоб бути більш мобільним та вправним у боротьбі з гібридною війною, яка використовує поєднання звичайних військових дій і таких методів, як кібервійна, дезінформація та втручання у вибори", — розповів казахстанський урядовець на умовах анонімності.

WSJ акцентує увагу на тому, що наприкінці квітня міністр національної оборони Китаю Вей Фенхе відвідав Казахстан і зустрівся з президентом Токаєвим. Тоді сторони домовилися зміцнювати військове співробітництво.

Нур-Султан, як зазначають у виданні, також прагне зблизитися із Туреччиною, яка є членом НАТО. На початку травня Токаєв відвідував Анкару, де офіційні особи підписали угоду про спільне виробництво бойових безпілотників Bayraktar у Казахстані.

Коли зв'язки між Казахстаном та Росією почали руйнуватися

Після початку повномасштабної війни в Україні Казахстан зайняв нейтральну позицію щодо збройного конфлікту, але все ж надавав перевагу підтримці РФ. Зокрема, країна утрималася від голосування в ООН на початку березня щодо резолюції, яка вимагає від Росії припинити вторгнення, однак і не голосував проти.

Через декілька днів після цього Казахстан відправив літак з 28 тоннами ліків в Україну. Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції проти Російської Федерації.

При цьому офіційні особи Казахстану та Росії продовжили заявляти, що країни мають намір зберігати дружні стосунки та бути партнерами. Токаєва навіть запросили на Петербурзький міжнародний економічний форум, в ході якого він повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що його країна не визнаватиме так звані "Д/ДНР".

