Казахстан решил усилить свою армию, опасаясь вторжения России

После вторжения России в Украину Нур-Султан сделал выводы относительно страны-агрессора, с которой граничит, и взялся за усиление обороноспособности государства. В частности, Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (918 миллионов долларов).

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в казахстанском правительстве.

Известно, что часть денег уйдет на увеличение военных резервов страны.

"Казахстан изучил урок по жестокой войне в Украине, а именно то, что он должен реформировать свою армию, чтобы быть более мобильным и искусным в борьбе с гибридной войной, использующей сочетание обычных военных действий и таких методов, как кибервойна, дезинформация и вмешательство в выборы", - рассказал казахстанский чиновник на условиях анонимности.

WSJ акцентирует внимание на том, что в конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и встретился с президентом Токаевым. Тогда стороны договорились укреплять военное сотрудничество.

Нур-Султан, как отмечают в издании, также стремится сблизиться с Турцией, являющейся членом НАТО. В начале мая Токаев посещал Анкару, где официальные лица подписали соглашение о совместном производстве боевых беспилотников Bayraktar в Казахстане.

Когда связи между Казахстаном и Россией начали разрушаться

После начала полномасштабной войны в Украине Казахстан занял нейтральную позицию по вооруженному конфликту, но все же предпочитал поддержку РФ. В частности, страна воздержалась от голосования в ООН в начале марта по резолюции, которая требует от России прекратить вторжение, однако и не голосовала против.

Через несколько дней после этого Казахстан отправил самолет с 28 тоннами лекарства в Украину. Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против Российской Федерации.

При этом официальные лица Казахстана и России продолжили заявлять о том, что страны намерены сохранять дружеские отношения и быть партнерами. Токаева даже пригласили на Петербургский международный экономический форум, в ходе которого он сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР".

