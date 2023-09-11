Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев

11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неожиданным визитом. По приезду она пообещала Украине поддержку на пути в ЕС.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает DW .

Отмечается, что Бербок посещает Украину в четвертый раз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Бербок прибыла из Польши в Киев специальным поездом ночью, как принято для политических визитов высокого уровня. На перроне ее встретил посол Германии в Украине Мартин Егер.

По прибытии Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку на пути в ЕС, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ.

"Украина также защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же, как Украина стоит за нас, она также может положиться на нас", - заявила Бербок по прибытии в Киев.

По ее словам, Германия не перестает поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии: экономически, военно, гуманитарно.

"Путин хочет сломать, разуверить и деморализовать людей. Для этого он не останавливается ни перед чем - ни перед школами, ни перед рынками, ни перед зернохранилищами, ни перед железнодорожными станциями", - подчеркнула Бербок.

Заметим, визит дипломата в украинскую столицу заранее не анонсировался.

Напомним, 5 сентября Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы в зенитные установки Gepard, автомобили и тягачи.