Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва

11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з несподіваним візитом. Після приїзду вона пообіцяла Україні підтримку на шляху до ЄС.

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Про це повідомляє DW.

Зазначається, що Бербок відвідує Україну вчетверте з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Бербок прибула з Польщі до Києва спеціальним потягом вночі, як це прийнято для політичних візитів високого рівня. На пероні міністерку зустрів і привітав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до ЄС, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ.

"Україна також захищає свободу й всіх нас з величезною мужністю і рішучістю. Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", - заявила Бербок після прибуття до Києва.

За її словами, Німеччина не припиняє підтримувати Україну в її захисті від російської агресії: економічно, військово, гуманітарно.

"Путін хоче зламати, зневірити і деморалізувати людей. Для цього він не зупиняється ні перед чим - ні перед школами, ні перед ринками, ні перед зерносховищами, ні перед залізничними станціями", - підкреслила Бербок.

Зауважимо, візит дипломата до української столиці заздалегідь не анонсувався.

Зауважимо, 5 вересня Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до зенітних установок Gepard, автомобілі та тягачі.