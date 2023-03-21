Главу Минцифры Михаила Федорова назначили на новую должность

Верховная Рада назначила Михаила Фёдорова на новую должность. Он останется министром цифровой трансформации и станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За назначение Федорова проголосовали 311 депутатов.

20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова, чтобы переназначить его на новую должность.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль направил в Верховную Раду Украины представление о назначении трех министров.

Глава правительства предложил назначить Михаила Федорова, которого недавно уволили с должности главы Минцифры, вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 20 марта поддержала отставки министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.