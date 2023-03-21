Очільника Мінцифри Михайла Федорова призначили на нову посаду

Верховна Рада призначила Михайла Федорова на нову посаду. Він залишиться міністром цифрової трансформації та стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За призначення Федорова проголосували 311 депутатів.

Верховна Рада 20 березня проголосувала за відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щоб перепризначити його на нову посаду.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про призначення трьох міністрів.

Очільник уряду запопонував призначити Михайла Федорова, якого нещодавно звільнили з посади голови Мінцифри, віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 березня підтримала відставки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.