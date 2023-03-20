Шмигаль направив до Ради подання на призначення трьох міністрів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про призначення трьох міністрів. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Очільник уряду пропонує призначити Михайла Федорова, якого нещодавно звільнили з посади голови Мінцифри, віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації.

На посаду міністра освіти і науки Шмигаль пропонує кандидатуру Оксена Лісового. Камишіна Олександра пропонують призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Зазначимо, що Камишіна напередодні призначили радником Президента України після того, як він подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

Напередодні Верховна Рада підтримала відставки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Про ймовірні кадрові ротації у Кабміні говорили ще у січні, зокрема, йшлося про Рябікіна. Після звільнення Рябікін нібито має стати послом України в Китаї.

Нагадаємо також, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що вже обрано нових послів до Китаю, Індії та Бразилії, і це будуть "фахівці з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів".